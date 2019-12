Wer am Montag die Villacher Straße entlang spazierte, konnte auf der Lend eine - zugegebenermaßen sehr dünne - Eisschicht erkennen. Könnte es etwa schon bald möglich sein, auf der Lend Eis zu laufen?

Eine hauchdünne Eisdecke befindet sich auf der Lend. © Cik

"Wir können keine Prognose abgeben. Wenn die Temperaturen weiterhin kalt bleiben - also konstant mindestens minus 6 Grad betragen - könnte das Eislaufen im Raum Klagenfurt aber bereits nächste Woche möglich sein", lässt Fritz Morak Hoffnung aufkeimen. Normalerweise friere die Lend immer um diese Zeit - also im Jänner - zu, so der Eismeister vom Eislaufverein Wörthersee. Früher sei die Lend aber durchaus schon um die Weihnachtszeit mit einer dicken Eisschicht bedeckt gewesen.