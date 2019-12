Prälat Karl Heinz Frankl, ehemaliger Generalvikar des Bischofs von Gurk, fast 40 Jahre lang Diözesanarchivar der Diözese Gurk und langjähriger Universitätsprofessor an der Universität Wien, ist am Samstag im 82. Lebensjahr verstorben.

© stock.adobe.com/Eyetronic, Diözese Gurk Pressestelle

Dompropst Engelbert Guggenberger würdigt Prälat Karl Heinz Frankl, der am Samstag im 82. Lebensjahr verstorben ist, als „leuchtende und theologisch innovative Priesterpersönlichkeit von herausragendem geistlichen und geistigen Format“. In diesem Zusammenhang hebt Guggenberger auch das „außergewöhnliche Wirken“ von Prälat Frankl in Leitungsfunktionen wie zum Beispiel als Generalvikar sowie in den verschiedenen Gremien der Diözese Gurk hervor.