Pörtschach„Kärnten Läuft“ lädt zum Neujahrslauf 2020 ein

Auf zum "Kärnten Läuft"-Neujahrslauf 2020, powered by Kelag, am 1. Jänner ab 14 Uhr in Pörtschach. Die Teilnahme ist kostenlos.

Am 1. Jänner um 14 Uhr startet "Kärnten Läuft" erstmals im neuen Jahr durch © KLZ/Helmuth Weichselbraun

Sportlich beginnt das neue Jahr. „Kärnten Läuft“ lädt am 1. Jänner zu einer ganz besonderen Veranstaltung: Zum Neujahrslauf 2020, powered by Kelag. Ein bisschen Ausschlafen darf sein. Der Startschuss zu der Veranstaltung bei dem zwei Mal 2,5 Kilometer gelaufen werden, fällt um 14 Uhr beim Werzer’s Hotel in Pörtschach auf der Werzerpromenade 8.

Wer noch unentschlossen ist, kann bis zum letzten Moment überlegen, ob er sich zum Jahresauftakt in den Laufmodus begeben will. Denn für den Neujahrslauf braucht man sich nicht anzumelden. Es fallen auch keine Startgebühren an. Zeitnehmung gibt es auch keine – natürlich abgesehen von der, für die jeder selbst sorgt.