Die Gemeinden im Bezirk Klagenfurt Land investierten 2019 in die Lebensqualität.

Ferlachs Hauptplatz wird zur Begegnungszone ausgebaut © KLZ/Markus Traussnig

Sieben Millionen Euro werden in den Ausbau des Gipfelhauses am Magdalensberg investiert. Während das Haus dezenter werden soll, bleiben die Wege am Berg weiterhin für die Öffentlichkeit zugänglich. Begleitend zum Ausbau wurden archäologische Untersuchungen vorgenommen.