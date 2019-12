Facebook

50 Tage lang gab es die Installation "For Forest" zu sehen © Weichselbraun

"Dass sie nicht mehr zurückkommt oder was? Mit der Ethiopian Air.“ Mit diesem Satz über die Grüne-Gemeinderätin Evelyn Schmid-Tarmann sprengte Klagenfurts Bürgermeisterin Maria-Luise Mathiaschitz (SPÖ) im Mai beinahe die Rathaus-Koalition und brachte sich selbst in die Nähe eines Rücktritts. Die Äußerung verstörte massiv, zumal wenige Tage zuvor ein Flugzeug der Ethiopian abgestürzt war. Der Villacher Pfarrer Norman Tendis war eines der 157 Todesopfer. Nach anfänglichem Leugnen, fügte Mathiaschitz dem Sager „Mit der Ethiopian Air“ ein weiteres Fragezeigen an – und machte aus der Debatte um ihre Verfehlung eine grundsätzliche über den Ton in der Politik.