Wegen eines Gläubigerantrags wurde über den Verein ein Konkursverfahren eröffnet. Das Lokal am Kardinalplatz ist davon nicht betroffen.

Elke Schlederer-Oberhauser betreibt das Lokal in Klagenfurt als Einzelunternehmerin © KLZ/Weichselbraun

Als im März Elke Schlederer-Oberhauser das "Zwölfuhrleuten" am Kardinalplatz eröffnete, war Klagenfurt um ein innovatives Gastro-Konzept reicher. In der Küche wurden Lebensmittelspenden verarbeitet, gegessen wurde gemütlich rund um einen großen Tisch. Ganz so wie es früher bei Bauern - eben zum "Zwölfuhrleuten" - üblich war.