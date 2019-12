Facebook

Die Polizei hat das Duo seit Monaten im Visier © KLZ/Jürgen Fuchs

Zwei Burschen im Alter von 15 und 18 Jahren stehen seit Monaten im Visier der Polizei. Sachbeschädigungen in Serie, unter anderem an der gemeindeeigene Wasserversorgungsanlage, ein Mopeddiebstahl, ein Automateneinbruch bei der Kirche in Karnburg und einiges mehr soll das Duo auf dem Kerbholz haben. Besonders schwerwiegend: die Burschen sollen mit Lack Hakenkreuze auf Asphaltflächen gesprüht haben.