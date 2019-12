In Ferlach entdeckte ein Passant am Christtag in einem Bach einen Ölfilm. Kameraden der FF Ferlach und Kirschentheuer errichteten auf einer Länge von rund 600 Metern Sperren. Woher das Öl stammt, ist noch nicht bekannt.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Kameraden der FF Kirschentheuer und Ferlach errichteten Absperrungen © FF Kirschentheuer

Ein aufmerksamer Passant nahm am Christtag in einem Bach in Ferlach einen Ölfilm wahr. Er verständigte die Feuerwehr. Kameraden der Feuerwehren Kirschentheuer und Ferlach rückten daraufhin zu dem Abzweiger des Loibl-Baches aus. "Wir haben mehrere Absperrungen errichtet. Die Sperre bleibt am Donnerstag und Freitag noch aufrecht", sagt Karl-Heinz Mikl, Kommandant der FF Kirschentheuer. Die Absperrungen wurden auf einer Länge von rund 600 Metern errichtet.