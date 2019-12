Grüner Vorstoß"Warum machen wir die Bahnhofstraße nicht autofrei?"

Grüne-Gemeinderat Elias Molitschnig möchte die Begegnungszonen in der Stadt ausweiten - und wähnt die Unternehmer auf seiner Seite.

Molitischnig: "Im Grunde steht ja auch der fließende Verkehr in der Bahnhofstraße" © Cik

Wenn der Klagenfurter Grüne-Gemeinderat Elias Molitschnig über Verkehrspolitik spricht, geht es weniger um den Kampf zwischen Autofahrern und Radlern. "Ich bin Realist, man kann nicht auf Zulieferverkehr, Busse, ja nicht einmal auf Pendelverkehr verzichten." Ihm geht es in der Debatte vielmehr darum "wie wir den öffentlichen Raum verteilen, der allen Menschen gehört". Und auch hier wählt Molitischnig einen ungewöhnlichen Zugang als Grundlage: "Ein Parkplatz ist so groß wie ein Kinderzimmer, cirka zwölf Quadratmeter. Bei einem Neubauprojekt kostet ein solches Zimmer zwischen 36.000 und 50.000 Euro - kein Parkplatz ist so teuer. Viele Menschen überlegen sich aber, ob sie sich überhaupt ein zusätzliches Zimmer leisten können."