Einen Tag vor Weihnachten wurde ein 62-jähriger E-Bike-Fahrer auf der Völkermarkter Straße in Klagenfurt angefahren. Er zog sich beim Sturz eine schwere Verletzung zu. Die Lenkerin beging Fahrerflucht.

Fahrerflucht in Klagenfurt

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Sujetbild: Rettungsauto © APA/JAKOB GRUBER

Ein besonders dreister Fall von Fahrerflucht ereignete sich Montagmittag um 12 Uhr in der Völkermarkter Straße, kurz vor der Gabelung Feldmarschall-Conrad-Platz/ Völkermarkter Ring.

Ein E-Bike-Fahrer, der nach links abbiegen wollte, wurde von einem weißen Skoda-Fabia, dessen Lenkerin kurz davor einen Fahrspurwechsel duchgeführt hatte, erfasst. "Die Autofahrerin wechselte von der rechten auf die linke Fahrspur. Der Radfahrer befand sich im toten Winkel und wurde daher übersehen. Er stürzte und wurde in die dortige Verkehrsinsel gedrückt", schildert ein Augenzeuge den Unfallhergang. Das E-Bike geriet bei dem Zusammenstoß unter das Fahrzeug, der Mann blieb verletzt auf der Straße sitzen. "Die Fahrerin, eine dunkelhaarige Frau, stieg aus und redete mit dem Unfallopfer", so der Zeuge. Kurz darauf sei sie jedoch einfach davon gefahren - ohne sich weiter um den verletzten Mann zu kümmern. Der Zeuge habe schließlich selbst die Rettung alarmiert und sei bei bis zu deren Eintreffen bei dem Mann geblieben.

Um Zeugenaussagen wird gebeten

Ilse Engel, Ehefrau des 62-Jährigen, ist geschockt: "Wie kann man sich nur so rücksichtslos verhalten? Noch dazu einen Tag vor Weihnachten", so die Klagenfurterin, deren Ehemann sich derzeit im Unfallkrankenhaus befindet. "Er hat vermutlich einen Schulterbruch erlitten", sagt sie. Auch der sachliche Schaden ist groß: "Der Griff des E-Bikes ist verdreht, das Gerüst verschoben und der Kotflügel eingedrückt." Da zahlreiche andere Autofahrer den Unfall beobachtet haben (darunter ein Lieferwagen eines China-Restaurants) wird nun um Auskünfte zum Unfallhergang und zum Kennzeichen der Lenkerin gebeten. Zeugen mögen sich bei der Verkehrsinspektion Klagenfurt unter 059133 2588-100 melden.