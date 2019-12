Unbekannte brachen in einem Mehrparteienhaus in Klagenfurt mehrere Kellerabteile auf. Sieben Fahrräder wurden gestohlen. Die Einbrüche blieben einige Zeit lang unbemerkt.

Die Polizei ermittelt © Kanizaj

Ein Einbruchsdiebstahl wurde der Polizei am Sonntag in Klagenfurt gemeldet. Unbekannte Täter hatten ein Kellerabteil in einem Mehrparteienwohnhaus aufgebrochen. Im Zuge der Erhebungen wurde festgestellt, dass dort seit 8. Dezember bereits insgesamt sechs Kellerabteile aufgebrochen wurden. Daraus wurden sieben Fahrräder gestohlen. Die Geschädigten hatten die Einbrüche bisher gar nicht bemerkt.