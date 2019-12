Lenkerin wich Tier aus Auto überschlug sich mehrmals und landete in Wiese

Facebook

Die Verletzte wurde von der Rettung ins Klinikum Klagenfurt gebracht © Kanizaj

Am Freitag kurz vor 6 Uhr in der Früh war eine 23-jährige Frau aus dem Bezirk St. Veit/Glan ihren Pkw auf der Timenitzer Landesstraße von Ottmanach kommend in Richtung Timenitz unterwegs. In einer leichten Linkskurve lief plötzlich ein Tier über die Straße, worauf die 23-jährige ihren Pkw verriss und rechts von der Fahrbahn abkam. Dort kollidierte der Wagen mit einer Leitschiene. Das Fahrzeug überschlug sich mehrmals und landete in einer Wiese.