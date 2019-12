Feuer in Mehrparteienhaus 20-Jähriger als Brandstifter ausgeforscht

Der junge Klagenfurter gab zu, Ende November im Keller eines Wohnhauses gezündelt zu haben. Er wurde festgenommen und in die Justizanstalt eingeliefert.

Feuer in Mehrparteienhaus

Die Rauchentwicklung war enorm, die Bewohner mussten evakuiert werden © Berufsfeuerwehr Klagenfurt

Am 25. November war am Vormittag im Keller eines Mehrparteienhauses ein Brand ausgebrochen. Weil die Rauchentwicklung so stark war, mussten die Bewohner evakuiert werden. Drei Personen erlitten eine Rauchgasvergiftung.