In der Gemeinderatssitzung am Dienstag hat Bürgermeisterin Maria-Luise Mathiaschitz (SPÖ) Stadtrat Christian Scheider (FPÖ) "retrograde Amnesie" attestiert. Er fährt nun schwere Geschütze auf.

Bürgermeisterin Mathiaschitz und Stadtrat Scheider sind auf Konfrontationskurs © KLZ/Markus Traussnig

Von Weihnachtsfrieden ist in der Klagenfurter Stadtpolitik nichts zu spüren. In der Gemeinderatssitzung am Dienstag gab es einige hefitge verbale Auseinandersetzungen. Unter anderem hatte auch Bürgermeisterin Maria-Luise Mathiaschitz (SPÖ) Stadtrat Christian Scheider (FPÖ) eine "retrograde Amnesie" attestiert, die durch den Schock beim Verlust des Bürgermeisteramtes ausgelöst worden sei. Am Mittwoch forderte Scheider bereits eine öffentliche Entschuldigung. Mathiaschitz winkte jedoch ab. Es sei eine "politische und keine medizinische Diagnose" und sie stehe zu ihrer Meinung, dass Scheider "Erinnerungslücken" hat.