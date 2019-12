In Klagenfurt-Viktring 65-Jährige stürzt beim Spazierengehen in eiskalten Bach: Tot

In Klagenfurt-Viktring

Der Bach ist an der Unfallstelle circa 20 Zentimeter tief © Eggenberger

Dramatische Szenen spielten sich Donnerstagabend in Klagenfurt-Viktring ab: Eine 65-jährige Frau war beim Spazierengehen mit ihrem Hund, einem Golden Retriever, in den sogenannten Rekabach gestürzt. Das blieb einige Zeit lang unbemerkt. Erst eine 32-jährige Passantin wurde auf den Hund der 65-Jährigen aufmerksam. Dieser saß an der Böschung und starrte zum Wasser. Die 32-Jährige hielt Nachschau und entdeckte die Frau im Wasser. Sie zögerte nicht lange und versuchte, die Verunfallte aus dem eiskalten Bach zu ziehen. Alleine gelang ihr das jedoch nicht, da die Kleidung der 65-Jährigen schon völlig durchnässt und dadurch sehr schwer war.