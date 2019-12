2020 gibt es keine "Gast" mehr in Klagenfurt. Seit Jahren gehen Besucher- und Ausstellerzahlen zurück. An einer Alternative ab 2021 wird gearbeitet.

Im März 2019 fand die 51. "Gast" statt © Markus Traussnig

Bisher galt die "Gast", die Klagenfurter Gastronomie-Fachmesse, in Kärnten als wichtiger Treffpunkt der Branche und Trend-Barometer. Bei der 51. Gast im März 2019 waren rund 350 Aussteller vertreten. 2020 wird es jedoch keine "Gast" mehr geben. Am Mittwoch brachte Messegeschäftsführer Bernhard Erler entsprechende Argumente in der Aufsichtsratssitzung vor. "Er hat das schlüssig argumentiert, deshalb hat der Aufsichtsrat einstimmig für ein Ende der ,Gast´gestimmt", sagt die Klagenfurter Bürgermeisterin und Messepräsidentin Maria-Luise Mathiaschitz (SPÖ).