Adolf Hitler besuchte 1938 Klagenfurt © (c) AP

In der Gemeinderatssitzung am Freitag wird Wolfsberg Adolf Hitler die Ehrenbürgerschaft entziehen. In Klagenfurt stand dieser Punkt acht Jahre zuvor auf der Tagesordung. 2011 gab es darüber eine österreichweite Diskussion. Historiker hatten die noch geltenden Ehrenbürgerschaften von Hitler in verschiedenen Städten zum Thema gemacht. "Die Meinungen gingen damals auseinander, ob die Ehrenbürgerschaft aberkannt werden muss oder ohnehin schon erloschen ist", sagt der damalige Klagenfurter Bürgermeister und jetzige Stadtrat Christian Scheider (FPÖ). Unter anderem hatte vor allem die damalige Vizebürgermeisterin und jetzige Bürgermeisterin Maria-Luise Mathiaschitz (SPÖ) vehement die Aberkennung gefordert.