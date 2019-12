Zehn Tage vor dem Heiligen Abend wurde der große Christbaummarkt am Klagenfurter Messegelände eröffnet. Bis einschließlich 24. Dezember kann man hier aus rund 10.000 heimischen Nadelbäumen einen Christbaum aussuchen.

Stadtrat Markus Geiger sowie Christoph Fleck und Alexander Adamitsch von der Klagenfurter Marktverwaltung mit den Händlern am Christbaummarkt. © Konitsch/Stadtpresse

Wer noch keinen Christbaum gekauft hat, wird beim traditionellen Christbaummarkt am Klagenfurter Messegelände fündig. Dieser wurde heute, 18. Dezember, eröffnet. 13 Händler bieten insgesamt 10.000 heimische Nadelbäume zum Verkauf an. Darunter finden sich auch ausgefallene Weihnachtsbaumsorten, wie zum Beispiel Blaufichten oder Weißtannen. Auch lebende Christbäume im Topf sind erhältlich.

Übrigens: Für Spätentschlossene hat der Christbaummarkt am 24. Dezember noch bis 16 Uhr geöffnet. Ausreichend Parkplätze stehen zur Verladung der Bäume zur Verfügung.