Tagsüber nimmt die Regenbereitschaft vor allem im Westen und an der südlichen Landesgrenze zu. Die Temperaturen bis zu 10 Grad.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© Kleine Zeitung/Markus Traussnig

Von Süden her streift uns eine Störungsfront mit feuchter Luft. Die Wolken schieben sich aus diesem Grund enger zusammen und die Bereitschaft für Regen nimmt tagsüber zu. Vor allem im Westen und an der südlichen Landesgrenze regnet es vermehrt. Speziell Richtung Nötsch und Bad Bleiberg regnet es sogar ergiebiger. Ganz im Osten bleibt es länger trocken, hier regnet es wohl erst abends/nachts vereinzelt ein wenig. Mit Tageshöchsttemperaturen zwischen 5 und 10 Grad bleibt es für die Jahreszeit deutlich zu mild.

Die höchsten Temperaturwerte werden in den föhnigen Orten rund um das Rosental gemessen. "Der föhnige Wind wird umgangssprachlich oft auch als Jauk-Wind bezeichnet", lässt der Wetterfachmann Werner Troger wissen.