Am Dienstag wurde in zwei Klagenfurter Terrassen-Wohnungen eingebrochen.

In beiden Fällen drangen die Täter über die Terrassen ein © Weichselbraun

Zu gleich zwei Einbrüchen kam es am Dienstag in Klagenfurt. In beiden Fällen brachen die Täter bei ebenerdig gelegenen Wohnungen ein. Über die Terrassentüren gelangten sie in die Wohnräume einer 33-jährigen beziehungsweise einer 48-jährigen Klagenfurterin. Nach dem Eindringen durchsuchten sie die Räumlichkeiten und erbeuteten Wertgegenstände. Die Höhe des Diebesguts steht noch nicht fest.