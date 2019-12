Facebook

Scheider und Mathiaschitz lieferten sich bereits in der Vergangenheit Wortgefechte © (c) Markus Traussnig (Markus Traussnig)

"Ordnungsruf!" Schon in dem Moment, als Klagenfurts Bürgermeisterin Maria-Luise Mathiaschitz (SPÖ) am Dienstag im Klagenfurter Gemeinderat eine "Diagnose" über den Geisteszustand von Stadtrat Christian Scheider (FPÖ) erstellte, hallte es "Ordnungsruf!" Alleine: Vizebürgermeister Jürgen Pfeiler (SPÖ), der in diesem Moment die Sitzung leitete, reagierte nicht. So konnte Mathiaschitz ausführen, dass die "retrograder Amnesie", die sie Scheider unterstellte, "womöglich durch den Schock beim Verlust des Bürgermeistersessels" ausgelöst wurde.