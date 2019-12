Facebook

Laut der Studie zur Messe solle man den Parkplatz in der St. Ruprechter Straße und das Areal des Gaudeparks verwerten. Die Hallen 3 und 4 könnte man auch später verkaufen © (c) Reinhart Nunner

Seit Investor Franz Peter Orasch und seine Lilihill-Gruppe Pläne, oder vielmehr Illustrationen, veröffentlicht haben, was auf dem Gelände der Klagenfurter Messe alles errichtet werden könnte, steht die Stadt Klagenfurt unter Zugzwang. Eine Studie über die Zukunft der Messe und die Optionen mit diesem Grundstück wurde in Auftrag gegeben – und am Dienstag auf Betreiben der FPÖ im Klagenfurter Gemeinderat debattiert.