Hans-Jörg- Pawlik ist im 77. Lebensjahr verstorben © Eggenberger, AdobeStock

Der langjährige Messedirektor Hans-Jörg Pawlik ist am 4. Dezember im 77. Lebensjahr verstorben. Er war von 1986 bis 2001 Direktor der Kärntner Messen. In dieser Zeit hat er wichtige Weichen für das Unternehmen gestellt. Unter anderem hat er neue Managementsysteme sowie die Kostenrechnung bei der Klagenfurter Messe eingeführt. Der Klagenfurter hat die Messe im Alpen-Adria-Raum vernetzt. Darüber hinaus hat er das Messegelände als öffentlichen Parkplatz geöffnet und das Messezentrum 5 ausgebaut. Die Häuslbauermesse und die Familienmesse hat er in seiner Zeit als Messegeschäftsführer von der Kleinen Zeitung angekauft. Die Häuslbauermesse ist bis heute eine der wirtschaftlich bedeutendsten Veranstaltungen. Die Gründung des Fertighauszentrums war ebenso sein Verdienst wie der Ankauf des Vermögens des Verschönerungsvereins (Grund und Hallen).