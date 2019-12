Weil Schnee nicht mit gefrorenem Wasser gleichzusetzen ist, darf er nicht einfach außerhalb der Stadt abgelagert werden. Was aber passiert mit den Schneehaufen in der Innenstadt?

Schneehaufen in Klagenfurt © Markus Traussnig

Letzte Woche fiel in Klagenfurt der erste Schnee. Aufgrund der niedrigen Temperaturen sind die Schneehaufen in der Innenstadt bis zum gestrigen Tag nicht geschmolzen. Daher rückte am Montag der Winterdienst an, um die Schneemassen mit einem Bagger zu entfernen. So manchem Beobachter stellte sich bei diesem Anblick die Frage, wohin der Schnee nach der Räumung gebracht wird. Denn sobald Schnee auf befahrene Straßen oder belebte Plätze in der Innenstadt fällt, ist er mit Schadstoffen belastet - und nicht mit gefrorenem Wasser gleichzusetzen.