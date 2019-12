Kleine Zeitung +

Der Aufstieg Skywalkers "Star Wars"-Fieber: 19 Kino-Vorstellungen am ersten Tag

Mittwoch läuft "Der Aufstieg Skywalkers" in den heimischen Kinos an. Ab 14 Uhr beginnen die ersten Vorstellungen. In Kärnten und Osttirol hat man 19 Mal die Möglichkeit, den Film gleich am ersten Tag zu sehen. Fotos mit kostümierten Filmhelden kann man am Samstag in Villach schießen.