Auf diesem Grundstück bei Minimundus soll nach den Plänen der Kammer ein Parkhaus errichtet werden © Markus Traussnig

Adolf Kulterer, Obmann des Tourismusverbandes Klagenfurt, gibt zu, dass er die Zahl „hinausschreit“, er unterlegt seine Forderung nach einem „Parkhaus mit 5000 Stellplätzen im Westen der Stadt“ aber mit Beispielen. „Wenn im Gebiet von Minimundus das Vital- und Erlebnisbad errichtet wird, braucht es auch ein großes Parkhaus“, so Kulterer. Es würde die Ostbucht entlasten, als Auffangparkplatz für Veranstaltungen im Stadion dienen und – gewissermaßen an normalen Betriebstagen – die Universität und auch die Innenstadt entlasten. „In jeder Großstadt hat man solche Einrichtungen, um den Verkehr abzufangen, wir müssen auch in Klagenfurt reagieren“, fordert Kulterer gemeinsam mit Elisabeth Rothmüller-Jannach von der Sparte Verkehr und Astrid Legner, Obfrau der Freizeitbetriebe in der Innenstadt.