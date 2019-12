Ein Schlachthof hatte Anzeige erstattet, als die verletzten Tiere angeliefert wurden. Ein 58-jähriger Landwirt wurde am Montag am Landesgericht Klagenfurt verurteilt.

Symbolfoto © Jürgen Fuchs

Wegen Tierquälerei ist am Montag ein 58-jähriger Landwirt am Landesgericht Klagenfurt zu vier Monaten bedingter Haft verurteilt worden. Der Mann hatte mehrere Stiere so fest angekettet, dass sie am Nacken aufgescheuert wurden. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.