32-Jähriger ging auf seine Ex-Freundin los. In den vergangenen Wochen traktierte er sie mit 50 Anrufen täglich. Am Sonntag verprügelte er die Klagenfurterin und drohte, sie umzubringen, wenn sie die Polizei verständigen würde.

Schon wieder verprügelte ein Mann eine Frau. © KLZ/Weichselbraun

Schon wieder verprügelte ein Mann eine Frau: Am Sonntag gegen 23.45 Uhr schlug ein 32-jähriger Mann seiner 19-jährigen Ex-Freundin in deren Wohnung in Klagenfurt mit der Faust in die linke Körperseite und in den rechten Rippenbogen. Die Frau wurde durch die Wucht der Attacke umgestoßen. Sie erlitt laut Polizeibericht Verletzungen unbestimmten Grades.