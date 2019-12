In Ebenthal bei Klagenfurt brannte eine Trafostation und sorgte vorübergehend für Stromausfall in einigen Haushalten. Zweiter Stromausfall in St. Ruprecht.

In Teilen der Gemeinde Ebenthal (Klagenfurt) kam es am Sonntag gegen 14 Uhr zu einem Stromausfall. © Coloures-Pic - stock.adobe.com

Am frühen Sonntagnachmittag kam es in Klagenfurt zu zwei Stromausfällen: Aus bisher unbekannter Ursache gerieten im Südnetz im Bereich Ebenthal/Kunstmühle um 13.45 Uhr in einer 20-KV-Trafo-Station die so genannte Sammelschiene und ein Kabelkopf in Brand. Dadurch wurde die Stromversorgung für 2446 Haushalte in Ebenthal, Gurnitz und Rain vorübergehend unterbrochen. Der Entstörungsdienst der Stadtwerke Klagenfurt und die Feuerwehr standen im Einsatz, erklärt STW-Sprecher Harald Raffer. Um 14.10 Uhr waren alle betroffenen Haushalte wieder mit Strom versorgt. Von eindringender Feuchtigkeit bis zu einem Tierbiss wäre alles als Ursache denkbar.