Ein alkoholisierter Mann hat Sonntagnacht in Klagenfurt seine Lebensgefährtin geschlagen. Die Polizei sprach ein Betretungsverbot aus.

Die Polizei sprach ein Betretungsverbot aus. © APA/Gindl

In einer Wohnung in Klagenfurt kam es am Sonntag gegen 2 Uhr zu einer Auseinandersetzung zwischen einem 29-jährigen Mann und seiner 25-jährigen Lebensgefährtin.