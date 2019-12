Kleine Zeitung +

Prügelnde Männer Nacht der Gewalt: Drei Verletzte bei Schlägereien

Um 17 Uhr gingen in einem Lokal in Klagenfurt fünf alkoholisierte Männer aufeinander los. Vor einem Hotel in Villach pöbelte ein Mann Frauen an. Daraufhin wurde er von einem anderen Mann zu Boden getreten.