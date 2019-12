Jack´s Burger Hier wird bis vier Uhr früh gegrillt

Facebook

Sentürk Erkara bietet am Stauderplatz nun Burger an © Schild

Das bescheidene Angebot, in der Kärntner Landeshauptstadt nach 22 Uhr außer Zuhause noch etwas Gutes zu essen zu bekommen, ist um einen positiven Geschmacksverstärker reicher.

Bei Jack‘s Burger kann man sich nun Montags bis Samstag von 18 bis vier Uhr Früh durch ein ausgezeichnet schmeckendes Fast Food Angebot mit den allerbesten Zutaten kosten. Sentürk Erkara, der Inhaber der Frühbar gegenüber des Rothauer Hochhauses, die vielen noch als Kultbar „Tip“ in Erinnerung sein wird, hat das Lokal nebenan zum Burger-Restaurant mit Take Away umgestylt.