Speki-Chef Chris Moebius © Zangerle

Die Zeiten, in denen man auf dem Klagenfurter Pfarrplatz in das Spektakel ging, das auch den Spitznamen Speki trug, sind endgültig vorbei. Bis zum Jahr 2005 waren Spektakel und das Speki ein Betrieb. Doch dann schloss das Spektakel – und einen Raum weiter machte der ehemalige Spektakel-Mitarbeiter Chris Moebius seine Bar unter dem Namen Speki auf. Letzte Woche feierte der 34-Jährige im Speki am Pfarrplatz die Abschiedsparty und zog mit seinem Ableger der legendären Partykneipe in die Herrengasse um.