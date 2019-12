Am Samstag wird es tagsüber meist trocken sein. Zeitweise könnte sich auch die Sonne zeigen. Die Temperaturen liegen zwischen minus ein und plus drei Grad.

© fizkes - stock.adobe.com

Nördlich der Alpen zieht eine Warmfront von West nach Ost. Sie bringt auch bei uns ein paar Wolkenfelder mit, die jedoch zumeist harmlos bleiben sollten und die Sonne daher nur zeitweise etwas stören dürften. Vor allem nach Süden hin lockern im Tagesverlauf diese Wolken auch immer wieder stärker auf und es zeigt sich somit sogar länger die Sonne. "Mit der Milderung treten bei wetterfühligen Menschen auch leider wieder Kreislaufprobleme auf und daher sind speziell Kopfschmerzen wieder ein Thema", befürchtet Reinhard Prugger, Meteorologe beim privaten Wetterdienst meteo experts. Die Temperaturen steigen in Nachmittagsstunden in den Niederungen rund um den Wörthersee auf Werte nahe plus zwei Grad