Mehrere Anzeigen Polizei warnt vor Betrügern in Kärnten

In allen drei Fällen konnten der oder die Täter einige Hundert Euro erbeuten © APA/BARBARA GINDL

Erst am Donnerstag wurden zwei Betrugsfälle in Kärnten gemeldet. Ein Unbekannter steckte in einer Bank in Klagenfurt mehrere Hundert Euro ein. Einen ähnlichen Vorfall gab es in einem Autozubehör-Geschäft in Wolfsberg. In beiden Fällen wurde der Täter als "Inder" beschrieben. Ob es sich um denselben Mann handelt, ist aktuell noch Gegenstand von Ermittlungen.