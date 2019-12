Wich Auto aus Pkw-Lenker prallte gegen Böschung

32-jähriger aus Maria Rain wurde Freitagfrüh bei Verkehrsunfall auf Loiblpass Straße verletzt. An seinem Pkw entstand schwerer Sachschaden.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die Rettung brachte den Verletzten ins UKH © Traussnig

Ein Verkehrsunfall hat sich Freitag in den frühen Morgenstunden auf der Loiblpass Straße (B91) ereignet. Kurz vor 5.30 Uhr war ein 32-jähriger Mann aus Maria Rain in Richtung Kirschentheuer unterwegs. Auf Höhe des Bahnhofes Maria Rain musste er einem anderen Pkw ausweichen. In der Folge fuhr der 32-Jährige gegen eine Böschung.