Eva Nischelwitzer ist die neue Wirtin im Landgasthaus Papitsch © Traussnig

120 Jahre wird das Landgasthaus Papitsch in wenigen Wochen alt – und rechtzeitig zum Jubiläum gelingt auch ein Neustart in der Wirtshausinstitution. Nach turbulenten Monaten übernahm Eva Nischelwitzer das Lokal im Stadtteil Feschnig im Norden der Stadt. Die Neo-Gastronomin war zwölf Jahre lang die Serviceleiterin im Casino-Restaurant in Velden – immerhin ein Zwei-Hauben-Haus. „Im Papitsch will ich nun gelungene Hausmannskost mit zwischendurch einem mediterranen Einschlag bieten“, sagt Nischelwitzer. Dafür, dass ihr die Bandbreite gelingt, hat sie mit Stefan Karner einen Koch an ihrer Seite, der selbst zwei Lokale im Zillertal geführt hat. Hausmannskost bedeutet für ihn auch, „dass wir alles im Lokal selbst machen, etwa die Fleischnudel, und nicht auf Halbfertigprodukte setzen“. Bei den Weinen will man sich an Produkte „aus der Region halten, also Österreich und Italien“.