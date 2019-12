Dieser Übersetzungsfehler sorgte auch bei der Stillberatung Kärnten für Schmunzeln. Auf ihrer Facebook-Seite lädt die Organisation am Freitag zu einem Still-Fotoshooting beim Stillen Advent in Pörtschach.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© Screenshot

Dieser Übersetzungsfehler hat für Schmunzeln gesorgt und den Stillen Advent in Pörtschach mit einem Schlag berühmt gemacht. Ein automatisches Übersetzungstool machte auf der englischsprachigen Version der offiziellen Webseite der Tourismusregion Wörthersee aus dem "Stillen Advent in Pörtschach" kurzerhand die Formulierung "the Advent Breastfeeding in Pörtschach". Breastfeeding heißt auf Deutsch stillen, allerdings in der Bedeutung von "einen Säugling an der Brust Muttermilch trinken lassen".