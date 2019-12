Facebook

Mehr "getankt" als gearbeitet, hat ein 40-Jähriger auf einer Baustelle in Klagenfurt © Gina Sanders - Fotolia

Kurioser Vorfall am Mittwoch in Klagenfurt: Laut derzeitigem Ermittlungsstand betrank sich ein slowenischer Staatsbürger (40), wohnhaft in Klagenfurt, während der Arbeit auf einer Baustelle in der Landeshauptstadt.