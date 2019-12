Facebook

Ein unschöner Vorfall beschäftigt derzeit die Polizei in Velden © Lisa Steinthaler

Am Mittwoch kurz nach 13:10 Uhr war eine 10-Jährige in Velden am Wörthersee auf dem Heimweg von der Schule. Im Bereich der Villacher Straße, am Verbindungsweg von einem Kaufhaus zur Volksschule Velden, bemerkte das Mädchen einen jungen Mann.

Dieser hatte sein Geschlechtsteil entblößt und nahm sexuelle Handlungen an sich vor. Vorerst schenkte sie dem Mann keine Aufmerksamkeit. Als sie kurz darauf mit mehreren Schülern den gleichen Weg zurückging, versteckte sich der Mann hinter einem Stromkasten. Zu Hause erzählte die Zehnjährige ihrer Mutter von dem Vorfall. Gemeinsam mit ihr erstatteten sie die Anzeige.

Von dem Mann gibt es laut Polizei folgende Personenbeschreibung: Er ist circa 17-18 Jahre alt, schlank, helle Haut und hat einen leichten braun-rötlichen Kinnbart. Er war mit einer schwarzen Hose mit einem Loch, einem weißen Kapuzenpullover und einer bundesheergrünen Jacke bekleidet.

Zweckdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Velden unter der Telefonnummer 059133/2259 entgegen.