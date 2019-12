In Klagenfurt und Graz wird auf offener Straße für Verschwörungstheorien geworben. Eine Spurensuche nach den Urhebern und ihren Motiven.

Fünf dieser Plakate gibt es in Österreich © (c) Markus Traussnig (Markus Traussnig)

Mitten in Klagenfurt, an der Ecke Viktringer-Ring – Villacher-Ring, hängt ein Werbeplakat, das verstört. „Wachet und betet“ wird darauf aufgefordert – und vor dem Satan gewarnt. Darunter der Verweis auf RFID-Chips, die Offenbarung in der Bibel und eine Webadresse mit Jesus-Bezug.