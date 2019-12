Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Zumindest bis 27. Dezember muss der Verdächtige in der Justizanstalt in U-Haft bleiben © Weichselbraun

Am Landesgericht (LG) Klagenfurt ist am Mittwoch die Untersuchungshaft über einen Kärntner (43) verhängt worden. Der Mann soll seine Ehefrau (34) in der Nacht auf Montag über Stunden bedroht und in der Wohnung festgehalten haben soll. Gerichtssprecher Christian Liebhauser-Karl sagte gegenüber der Austria Presse Agentur (APA) die U-Haft werde mit Verdunkelungs- und Tatbegehungsgefahr begründet. Der Verdächtige habe die Entscheidung akzeptiert. Die Untersuchungshaft wurde vorerst bis 27. Dezember bewilligt.