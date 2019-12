Das architektonische Schmuckstück in der Wörthersee-Ostbucht soll sich in Zukunft für die Bevölkerung mehr öffnen. 2021 schreibt die Stadt deshalb die Pacht für das Schloss neu aus.

Schloss Loretto ist eines der beliebtesten Klagenfurter Fotomotive © Weichselbraun

Viele zieht es auch im Winter zum Spazieren in die Wörthersee-Ostbucht. Das Schloss Loretto, einer der schönsten Plätze in Klagenfurt, besitzt, selbst wenn der Nebel alles in trostloses Grau taucht, eine magische Anziehungskraft. Vor allem in der warmen Jahreszeit ist es eine malerische Kulisse für Hochzeiten und Veranstaltungen. Das hat allerdings auch eine negative Seite. Denn bei einer Veranstaltung wird das Schloss dafür geschlossen und ist für Spaziergänger nicht mehr geöffnet.