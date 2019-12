Facebook

Bewölkert Wintertag in der Ostbucht in Klagenfurt © Markus Traussnig

Eine nur schwach wetterwirksame Schlechtwetterfront zieht am Donnerstag von West nach Ost über unser Land hinweg. Sie bringt auch uns tagsüber oft dichtere Wolken, wobei da und dort sogar ein paar Schneeflocken besonders auf den Bergen möglich sind. Zumeist sollte es jedoch trocken bleiben. "Das Temperaturniveau ist durchaus winterlich geprägt und somit steigen die höchsten Werte am Nachmittag auch nur vereinzelt bis über den Gefrierpunkt an", weiß der Meteorologe Reinhard Prugger zu erzählen. So erwarten wir zum Beispiel in Nötsch im Gailtal am Nachmittag Werte nur um 0 Grad. Später am Tag beginnen dann die Wolken vom Westen her auch schon wieder langsam aufzulockern.