NS-Inhalte geteilt Kärntner wegen Wiederbetätigung verurteilt: zwölf Monate Haft

Der 48-jährige Kärntner musste sich am Mittwoch in Klagenfurt vor einem Geschworenengericht verantworten. Der Angeklagte muss darüber hinaus eine Geldstrafe in Höhe von 9000 Euro zahlen. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.