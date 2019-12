Facebook

Dezembertag am Wörthersee © Weichselbraun Helmuth

Ein kräftiges Zwischenhoch mit dem Namen Tatjana bestimmt mit recht trockener Luft unser Wetter. Damit scheint die Sonne meist von einem blauen Himmel. "Ein wirklich toller Tag, wohl der schönste der Woche, liegt vor uns", behauptet der Meteorologe Werner Troger. Nur abschnittsweise hält sich in den Niederungen lästiger Nebel oder Hochnebel. Typische Nebelkandidaten sind etwa das Rosental und der Wörtherseeraum. Der Wind dreht immer mehr auf südliche oder östliche Richtungen. Es gibt eine sogenannte Temperaturinversion: In der Höhe wird es milder als in den schattigen und teils nebeligen Tälern/Niederungen. In der Früh muss man mit strengem Frost rechnen, tagsüber hat es beispielsweise in Ferlach maximal 0 Grad.