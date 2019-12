Kleine Zeitung +

Wörthersee Stefanie Heinzmann kommt zur Starnacht 2020

Die Starnacht am Wörthersee findet nächstes Jahr am 17. und 18 Juli in der Klagenfurter Ostbucht statt. Neben Ross Antony und Vanessa Mai hat nun auch Stefanie Heinzmann ihr Kommen zugesichert.