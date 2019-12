Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© APA

Jener 43-jähriger Kärntner, der seine Ehefrau (34) in der Nacht auf Montag über Stunden bedroht und in der Wohnung festgehalten haben soll, ist in der Vergangenheit bereits mehrmals aus der Wohnung in Ebenthal weggewiesen worden. Es gab auch Betretungsverbote gegen ihn, sagte Polizeisprecherin Waltraud Dullnigg.