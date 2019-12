Modelabel "Jones" Sanierungsplan angenommen, Filialen in Kärnten bleiben

Facebook

Damen-Modelabel "Jones" wird fortgeführt © APA/HELMUT FOHRINGER

Die Filialen der Modekette "Jones" in den City Arkaden in Klagenfurt und im Atrio in Villach bleiben bestehen, berichtet Stephan Mazal von Creditreform. Die Gläubiger haben am Dienstag laut Kreditschutzverband 1870 dem Sanierungsplan zugestimmt, und damit das 60-jährige Traditionsunternehmen gerettet.