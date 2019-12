Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© Schild

Der Stille Advent geht heuer in Klagenfurt nicht wie bisher im Landhaushof, sondern am Domplatz über die Bühne. Der Platz zwischen den Weihnachtsstandln und dem Dom gibt der Konzertreihe eine besondere Note, wie bei der Premiere am Freitag zu spüren war. „Es ist sehr heimelig“, sagte Richi Di Bernardo, der die Veranstaltung organisiert, die auch die Kleine Zeitung-Hilfsplattform Kärntner in Not unterstützt.